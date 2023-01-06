Лукашенко розхвалив "кращі за натовські" білоруські аптечки і передав партію військам РФ: фото, відео

Невідомо, звідки син Лукашенка взяв "натовську аптечку", але диктатор переконує, що після зауважень "малого" в Білорусі розробили кращу армійську аптечку.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко похизувався аптечками білоруської армії, які начебто "кращі за натовські", та передав партію таких аптечок російським військовим.

Про це повідомили в Міноборони Білорусі.

Так, Лукашенко відвідав полігон Обуз-Леснівський, де розташовані російські війська. Там білоруський диктатор і взявся вихвалятися новою білоруською аптечкою, яку начебто розробили після зауваження його молодшого сина.

"Це син мій молодший приніс мені натовську аптечку і нашу. Каже: "Тату, ну це що таке?". Почав розгортати... Я почав розглядати в деталях: натовська, українська, польська (аптечка – ред.), але вони на базі натовських, і російська, білоруська. Ті практичніші", – сказав Лукашенко.

Він узявся переконувати, що після цього у Білорусі розробили нові аптечки, "кращі від натовських". І їх схвалив син самопроголошеного президента РБ.

"І ось вони за кілька місяців зробили аптечку, кращу за натовську. Коли я приніс малому, кажу, ну подивися. Він розгорнув, вранці мені приніс: так, ця, каже, краща", – нафантазував Лукашенко.

Додамо, що білоруські армійські аптечки виготовляє мінське підприємство "Асомедіка". Укомплектовані ці аптечки теж білоруськими засобами. Ознайомитися з ними можна на опублікованих фото.

Зауважимо, що Лукашенко вирішив потурбуватися про здоров’я російських військових, тож сказав, що передає їм велику партію індивідуальних аптечок. На відео з полігону, який відвідав диктатор, було зафіксовано п'ять вантажівок із коробками.

Фото: Міноборони Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі

Нагадаємо, що в Білорусі почали викликати до військкоматів чоловіків призовного віку начебто "для уточнення облікових даних". Оголошення про це запустили на електронному табло на вокзалі.

Водночас у Міноборони Білорусі інформують, що до країни продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спецтехніка РФ у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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