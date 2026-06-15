Лукашенко розкрив, чи планує Білорусь вступати у війну проти України

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має наміру ставати учасником війни РФ проти України. За його словами, відкриття фронту з білоруської території створило б для Росії та Білорусі додаткові 1500 кілометрів лінії фронту, яку неможливо забезпечити захистом.

Про це Олександр Лукашенко повідомив під час інтерв’ю, передають білоруські ЗМІ.

Лукашенко про війну в Україні — що заявив

Лукашенко пояснив, що Білорусь є вразливою у військовому плані, а в разі бойових дій її виробничі та логістичні об’єкти опиняться під ударом.

Реклама

«Ми багато разів говорили про те, що абсолютно неприпустимо, щоби війна України з Росією перекинулася на територію Білорусі з різних причин. Дві причини я називав. Перше, ми це розуміємо, тому не хочемо воювати. Білорусь дуже вразлива у воєнному відношенні, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію», — зауважив Лукашенко.

Він також додав, що українські військові мають намічені цілі на білоруській території, а білоруське суспільство негативно ставиться до конфліктів.

«Ми це чудово розуміємо, що наші основні об’єкти життєзабезпечення виробничі та логістичні виявляться під ударом. Ну, як вони (українці — ред.) заявили, вони вже мають 500 таких цілей на території Білорусі намічено. Це перша причина. Друга причина народ наш не приймає воєн. Ми вже натерпілися в історії. Ми розуміємо, що загине чимало наших військових», — запевнив Лукашенко.

Читайте також Росія тисне на Білорусь для масштабного вторгнення до України: у ДПСУ попередили про загрозу

Лукашенко про український народ

Крім військових та економічних факторів, Лукашенко акцентував на тісних людських зв’язках, які роблять війну між народами неприпустимою.

Реклама

«В Україні мешкають родини білорусів. У Білорусі у нас, там на півдні, мешкають родини українців. Є там спільні сім’ї, переженилися, усі діти, виростили жили, як нормальні люди. Кордону ж не було. Українці до нас приходили через кордон. Білоруси до України вільно їздили. Свого часу я туди в Україну їздив. Навіть моє коріння десь між Черніговом, Києвом зарите, моїх предків. Розумієте, наскільки все переплетено. І низка інших моментів. І ми що, маємо це все відкинути убік, забути та почати воювати? Ні», — запевнив Лукашенко.

Водночас Лукашенко назвав заяви Володимира Зеленського про можливу атаку з Білорусі «незграбними». Він припустив, що український президент робить їх під тиском західних партнерів, попри те, що, як стверджує Лукашенко, «жодної небезпеки з боку Білорусі немає».

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Раніше ми писали, що Росія може тиснути на Лукашенка, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Але, за словами Кирила Сазонова, такий сценарій несе серйозні ризики для самого Мінська.

Реклама

Новини партнерів