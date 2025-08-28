Лукашенко розкрив нове прохання Путіна: що він привезе до Росії

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на майбутній саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) привезе російському президенту Володимиру Путіну білоруську картоплю.

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, Путін сам попросив про це.

«Путін мене просить картоплі дати своєї білоруської», — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Він побажав українцям, зокрема, «знайти відповідь на сьогоднішні виклики».

Також розвіяв сподівання на масове звільнення політв’язнів, про яке його просив Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови. Лукашенко заявив, що не випускатиме «бандитів».