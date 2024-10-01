Лукашенко розповів, чи є в планах Білорусі та РФ захоплення Чорнобильської АЕС

Лукашенко нагадує про історію Чорнобиля та її вплив на Білорусь.

Білорусь та Росія не мають наміру захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає пропагандистське медіа Sputnik та пресслужба МАГАТЕ.

Лукашенко зазначив, що не розуміє, чому Україна нібито поширює "фейки" з цього приводу, наголосивши, що такі плани відсутні як у Мінську, так і в Москві.

"Ми на різні авантюри не кидаємося. Я кажу це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції. Доводять цю інформацію до вас, що,нібито Лукашенко хоче захопити Чорнобильську станцію", — сказав він.

Лукашенко висловив здивування з приводу поширення фейків про захоплення Чорнобильської АЕС. Він нагадав, що Білорусь вже постраждала від наслідків вибуху на станції, яку не будувала, не обслуговувала та не мала стосунку до самого вибуху. Водночас основна частина проблем лягла на чверть території Білорусі, і країна досі бореться з наслідками катастрофи.

Українські посадовці не підтверджували інформацію, на яку посилається Лукашенко.

Нагадаємо, у Білорусі від 30 вересня почався новий етап перевірки військових підрозділів, яку очолює начальник Генерального штабу ЗС. Основна увага приділяється готовності військових частин ВПС і ППО до виконання завдань.

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