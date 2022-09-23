Лукашенко розповів, чому залишається на посаді президента, хоча "вже набридло"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про деякі мотиви, які спонукають його залишатися на президентській посаді.

Відповідну заяву білоруський диктатор зробив у меморіальному комплексі "Хатинь" під час спілкування із журналістами, передає БЕЛТА.

"Коли кажуть: "От Лукашенку, скільки він там буде..." Слухайте, та мені це вже набридло. Я вже не знаю, за рахунок чого я взагалі... Це ж скоро 30 років: і вдень, і вночі ти завжди насторожі", – зазначив білоруський лідер.

"А з іншого боку, думаю: "Ну добре, добре. Плюнув, пішов. Ніхто в мене камінь, за великим рахунком, не кине". А що буде з вами? І де гарантія, що… Ну гаразд, ми приведемо до влади (у нас ще вистачає) нормальних людей. А де гарантія, що вони утримають цю владу? Де? гарантія? Гарантії немає. І тоді з вас почнуть повільно, знизу вгору чи зверху вниз шкуру здирати. І я, якщо буду живий, як я житиму? Або діти мої — мене не буде, як вони будуть жити? Вони ж все поруч зі мною, у строю", — поділився міркуваннями Лукашенко.

Самопроголошений президент поскаржився, що перебуває під колосальним тиском.

"Ви не уявляєте, під яким я тиском перебуваю, перш за все з вашого боку. Я боюся вас підвести. Думаю, ну ви ж на барикадах стоїте і мене там підтримуєте, з мене там ліпите якогось ідола і таке інше, а я підведу вас. Вас, держслужбовців справжніх, які за країну. Ви не уявляєте, це — найвідповідальніша справа", — наголосив білоруський диктатор.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що поразки Росії на фронті в Україні впливають на Лукашенка. Він може вести сепаратні переговори із Заходом про гарантії безпеки для себе у разі відходу від влади.

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