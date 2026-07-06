Лукашенко розповів про загадкового «ворога», проти якого збирається воювати: «Голови не схилимо»

Олександр Лукашенко / © ТСН

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що його народ не буде воювати, однак «перед ворогом голови схиляти не маємо наміру», але хто для нього «ворог», він не уточнив.

Про це повідомляє близьке до оточення диктатора Білорусі Белта.

Він придумав якусь «міжнародну партію війни», яка нібито всіма силами намагається затягувати збройне протистояння РФ в Україні. Також він додав, що Білорусь начебто хоче мирного врегулювання, але війну Путіна називає «конфліктом».

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«Наш союз з Росією і прихильність до мирного врегулювання конфлікту в Україні. Ще раз наголошую, шановні товариші: ніхто вас у цю бійню посилати не буде. Війна нам не потрібна, це погано, що війна йде в Україні. Міжнародна „партія війни“ цього не хоче», — сказав він.

Загроза нападу Білорусі на Україна — що відомо

Попри заяви Лукашенка, що він не буде воювати проти України, у Білорусі завершують будувати військові дороги, а також бази для зброї та палива біля українського кордону. За інформацією України, у російських документах це будівництво пов’язують із завданнями так званої «сво».

Перед тим Лукашенко заявив, що до нього на переговори ніби приїздили «представники Зеленського». Він грізно попередив їх, що буде, якщо Білорусь спробують втягнути у війну.

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