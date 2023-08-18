Лукашенко розповів, проти яких країн може застосувати ядерну зброю: “Ми не будемо зволікати”

Білорусь готова використати ядерну зброю, надану близьким союзником Росією, в разі зовнішньої “агресії”, заявив 17 серпня самопроголошений президент Олександр Лукашенко, оскільки напруженість навколо кордонів країни з країнами НАТО зростає.

Про це пише CNN.

Мінськ відіграє ключову роль у війні Росії в Україні, Москва використовує Білорусь як один зі своїх стартових майданчиків для вторгнення на початку 2022 року, а спільні російсько-білоруські військові навчання минулого року посилили побоювання, що білоруські війська можуть приєднатися до російських сил у конфлікті.

У червні повідомлялося, що російські ядерні боєголовки були доставлені до Білорусі для “стримування”, за словами президента Росії Володимира Путіна.

В одному інтерв'ю білоруському інформагентству Лукашенко заявив, що Білорусь “ніколи не буде втягнута в цю війну”, якщо українці не перетнуть її кордон. Але він додав: “Ми будемо продовжувати допомагати Росії, вона наш союзник”.

Він також попередив, що в разі провокації — особливо з боку сусідніх країн НАТО, таких як Польща, Литва і Латвія, — Білорусь “негайно відповість усім, що у нас є”, включаючи ядерну зброю.

Невідомо, скільки російського ядерного арсеналу було перевезено до Білорусі останнім часом, а американські і західні офіційні особи публічно не підтвердили факт передачі будь-якої зброї — хоча високопосадовці з Агентства розвідки Міністерства оборони США (DIA) заявили, що у них немає “жодних причин сумніватися” в заяві Путіна.

Під час інтерв'ю Лукашенко видав, що якщо Білорусь зазнає нападу, “ми не будемо зволікати, чекати і все інше. Будемо використовувати весь арсенал нашої зброї для стримування”.

“Ми привезли сюди ядерну зброю не для того, щоб когось налякати, — додав він. — Так, ядерна зброя є сильним фактором стримування. Але це тактична ядерна зброя, а не стратегічна. Тому ми застосуємо її негайно, як тільки проти нас розпочнеться агресія”.

У липні високопосадовці DIA заявили, що вони не вірять, що Лукашенко матиме якийсь контроль над арсеналом, який, швидше за все, буде повністю підконтрольний Росії.

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