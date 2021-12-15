Лукашенко саджатиме до в'язниці тих, хто закликатиме до запровадження санкцій

Лукашенко саджатиме до в'язниці тих, хто закликатиме до запровадження санкцій

Тепер за заклики ввести санкції проти Білорусі загрожує до 12 років тюрми.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає запровадження кримінальної відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Республіки Білорусь, її громадян та організацій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Лукашенка.

Режим Лукашенка каратиме позбавленням волі терміном до:

шести років - якщо заклики звернені до рядових осіб;

- якщо заклики звернені до рядових осіб; десяти років - коли вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій;

- коли вони звернені до зарубіжних держав, міжнародних та іноземних організацій; дванадцяти років - якщо такі заклики вчинені посадовою особою з використанням своїх службових повноважень або призвели до інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств до списку санкцій.

Як йдеться у заяві пресслужби Лукашенка, цей закон нібито "виступатиме адекватною відповіддю на спроби заподіяння шкоди національній безпеці з боку деструктивних сил".

Як повідомляли раніше, Лукашенко у відповідь на санкції погрожує перекрити транзит газу до Європи.

Читайте також: