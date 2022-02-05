Лукашенко спрогнозував тривалість війни з Україною і похвалив військову потугу ОДКБ

Водночас білоруський “бацька” впевнений, що до збройного конфлікту справа не дійде.

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу.

Про це стало відомо із опублікованих фрагментів розмови на YouTube-каналі "Соловйов Live".

"Україна ніколи з нами не воюватиме. Ця війна триватиме максимум три-чотири дні. Там не буде кому проти нас воювати”, - сказав, зокрема, Лукашенко.

Він також висловив переконання, що до збройного конфлікту не дійде, оскільки ніхто не бажає відмовитися від мирного життя і терпіти воєнні тяготи.

До того ж, за словами Лукашенка, країни НАТО не наважаться протистояти військовій потузі Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), яка “проявила себе” під час недавніх протестів у Казахстані.

"Поки вони [США] там розгорнуться і перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу", - ппригрозив білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про необхідність нарощування "миротворчого" потенціалу ОДКБ. Пояснив він це тим, що країни, які перебувають в Організації, можуть зіштовхнутися з новими викликами. До складу цієї військово-політичної міжнародної організації входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

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