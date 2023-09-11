Лукашенко створює свою приватну військову компанію із "вагнерівців": для яких наказів

Основне завдання ПВК - залучення їх для протидії опозиції у Білорусі.

Білорусь створює власну приватну військову компанію на базі російських найманців "вагнерівців" - ПВК "ГардСервіс".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Всім "вагнерівцям" в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО рф та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс", - сказано на сайті центру.

Зазначається, бійці "ГардСервіс" тренується в Маріній Горці Мінської області на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо". Основне завдання ПВК - залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Лукашенка.

Там нагадують, що "ГардСервіс" створено спеціальним указом Лукашенка 2019 року і він постійно співпрацює з терористами з ПВК "Вагнер".

Як інформувала раніше моніторингова група "Гаюн", у Білорусі демонтували більше половини табору "Вагнера".

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