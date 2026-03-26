Світ

Світ
209
1 хв

Лукашенко та Кім Чен Ин обмінялися зброєю: відео

Олександр Лукашенко похвалився північнокорейському диктаторові, що Білорусь виробляє власну стрілецьку зброю та боєприпаси.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко / © скриншот з відео

Під час свого офіційного візиту до Північної Кореї самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обмінявся специфічними подарунками з диктатором Кім Чен Ином.

Подробиці повідомило державне білоруське агентство БелТА.

Спеціальним подарунком для північнокорейського лідера стала штурмова гвинтівка ВСК.

При цьому Олександр Лукашенко похвалився, що Білорусь виробляє власну стрілецьку зброю та боєприпаси.

«Вогнепальна зброя завжди буде необхідною для солдата. У разі появи ворогів», — улесливо сказав білоруський диктатор.

Як свідчить опубліковане відео, Кім Чен Ин виявив інтерес до гвинтівки, висловив подяку, уважно оглянув її, розпитав про її характеристики та навіть спробував перезарядити.

Натомість північнокорейський лідер подарував Лукашенкові багато оздоблений меч.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко приїхав з офіційним візитом до Північної Кореї. Разом із лідером КНДР Кім Чен Ином вони підписали договір про дружбу та співробітництво між державами.

