Лукашенко таємно передав Азербайджану зброю перед війною з Вірменією — Politico

Витік даних демонструє, що зрада з боку Білорусі спровокувала Вірменію вийти з військового союзу з Москвою, що стало ударом по Володимиру Путіну.

Білорусь передала новітнє озброєння Азербайджану, який воює з Вірменію, хоча Білорусь і Вірменія були союзниками у пакті ОДКБ (Организація договору про колективну безпеку) під керівництвом Росії.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, злиті документи проливають нове світло на рішення Вірменії цього тижня оголосити про вихід із військового альянсу - поворот, який послабить авторитет президента Росії Володимира Путіна серед країн колишнього СРСР. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з блоку, бо його члени "не виконують своїх договірних зобов'язань, але планують війну проти нас із Азербайджаном".

Зараз Вірменія перебуває на порозі історичного повороту у бік Заходу, все частіше звертаючись за захистом до Європи та НАТО, після десятиліть, протягом яких колишня радянська республіка покладалася на Москву.

Рішення Білорусі - вірного союзника Росії - поставити Азербайджану передову військову техніку в період від 2018 до 2022 року, що дало йому перевагу у війні зі своїм давнім суперником, буде розцінене Вірменією як зрада.

І Білорусь, і Вірменія є членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), пострадянського військового альянсу, створеного 2002 року, який очолює Москва. Теоретично члени зобов'язані захищати одне одного у разі нападу. Азербайджан вийшов із попередньої версії блоку ще 1999 року.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з блоку, заявивши, що його члени "не виконують своїх договірних зобов'язань, але планують війну проти нас із Азербайджаном".

Витік документів

Документи з більш ніж дюжини листів, дипломатичних нот, векселів та експортних паспортів показують, що Білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану в період від 2018 до 2022 рік, коли напруженість у відносинах з Вірменією досягла піку. Пропоновані послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та постачання нового обладнання, що використовується для радіоелектронної боротьби та систем безпілотних літальних апаратів.

До документів входять листи Білоруського державного агентства з експорту озброєнь власним військово-промисловим підприємствам про замовлення на сучасне артилерійське обладнання для Азербайджану, а також листування між двома державами про погодження закупівлі протиракетних комплексів "Гроза-С" - безпілотних мобільних бойових станцій для збройних сил Азербайджану.

"З такими друзями"

В останні роки в боях між азербайджанськими та вірменськими силами широко використовувалися артилерія та безпілотники. Це включало війну між двома сторонами в 2020 році за Нагірний Карабах, який розташований всередині міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, але керувався його вірменським населенням як невизнана держава після жорстокого конфлікту, що стався після падіння Радянського Союзу. Наступ Азербайджану у вересні минулого року поклав край фактичної незалежності регіону.

В одному з дипломатичних повідомлень говориться, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також експорті білоруських товарів і послуг" до країни.

У вересні 2022 року азербайджанські сили також розпочали вторгнення на територію самої Республіки Вірменія, зайнявши ключові стратегічні висоти. Тоді Вірменія звернулася до ОДКБ по підтримку, але пізніше звинуватила блок у невиконанні своїх зобов'язань після того, як той запропонував лише направити делегацію для встановлення фактів. З того часу Пашинян, лідер Вірменії, уклав угоду про розширення місії спостерігачів ЄС на напруженому кордоні між двома колишніми радянськими республіками та запросив американські війська до спільних навчань.

Едуард Аракелян, військовий аналітик єреванського Регіонального центру демократії та безпеки, підтвердив, що документи, що просочилися, свідчать про техніку, яка використовувалася Азербайджаном у недавніх війнах, як у Нагірному Карабаху, так і проти самої Республіки Вірменія.

"Ця техніка була використана з руйнівним ефектом проти вірменських військ і була надана країною, яка, ймовірно, є союзником Вірменії", - сказав він. "Формально це повне порушення альянсу ОДКБ, але на практиці ми завжди знали, що блок більше підтримує Азербайджан".

Незважаючи на те, що на папері президент Білорусі Олександр Лукашенко є союзником Вірменії, раніше він назвав президента Азербайджану Ільхама Алієва "нашою людиною" і заявив, що було б "неправильно", якби ОДКБ виступила проти нього. Алієв, зі свого боку, 2022 року заявив, що "друзів в ОДКБ у нас більше, ніж у Вірменії".

Проте, на думку експертів, Білорусь – один із найближчих союзників Москви – навряд чи діятиме без мовчазної підтримки самого Кремля. "Це справді показує, що з такими друзями, як Володимир Путін, вороги не потрібні", - сказала Івана Страднер, наукова співробітниця Фонду захисту демократії.

"Смішно думати, що ці поставки могли відбутися без відома Москви і що Росія не змогла б їх зупинити, якби захотіла", - додала вона. "Коли справа стосується Москви, немає такого поняття, як лояльність - вся справа у збереженні власної безпеки, навіть якщо це відбувається за рахунок власних союзників".

Білорусь викликала посла Вірменії на зустріч у міністерстві закордонних справ після того, як Пашинян напередодні озвучив свої звинувачення. Пізніше посол був відкликаний до Єревану, а посол Білорусі повернувся до Мінська в рамках розриву дипломатичних відносин між двома країнами.

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