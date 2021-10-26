Лукашенко у масці порозмірковував про дотримання карантину білорусами і розповів про закупівлю вакцин

Лукашенко у масці порозмірковував про дотримання карантину білорусами і розповів про закупівлю вакцин

Лукашенко зауважив, що правильне дотримання масочного режиму корисне.

Олександр Лукашенко заявив, що завозити до Білорусі західні вакцини від COVID-19 не має сенсу. Водночас він вже підтримує масковий режим, хоч раніше і нехтував карантинними обмеженнями, і закликає людей вакцинуватися.

Про це він заявив під час відвідин Лідської центральної районної лікарні, повідомляє БЕЛТА.

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Лукашенко зазначив, що завезені до Білорусі російська і китайська вакцини від COVID-19 мовляв зарекомендували себе краще за західні аналоги, тому країна і закуповує ці препарати.

"До того ж у Білорусі вже виробляють за російськими технологіями їхню вакцину, а в майбутньому з'явиться власний препарат. Таким чином, завозити до країни західні аналоги немає сенсу", — висловився Лукашенко.

Олександр Лукашенко також висловився про масковий режим, наголосивши, що ніколи не був проти масок, але вважає, що культура використання захисних засобів є лише у лікарів. На його думку, пересічні громадяни не дотримуються всіх запобіжних заходів та рекомендацій, тому використання ними масок неефективне.

"Я був би радий, якби люди, які перебувають у зоні ризику, теж у приміщеннях одягали маски. Але маска – це їхня справа. Ось тут ми тим більше не повинні наполягати. Потрібно — люди одягнуть. Моя залізна вимога - нікого не змушувати", — сказав він.

Такого ж принципу Лукашенко дотримується щодо вакцинації. За його словами, щеплення рятує від захворювання і допомагає легше перенести інфекцію, але вакцинація має бути добровільною.

"Ви довели на практиці: провакцинувався – менше хворієш... Тому вакцинуватися треба. Тому рішення робити свою вакцину – це було гарне рішення. Я за те, щоб вакцинувати", — підсумував він.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше Лукашенко заявляв, що вважає ситуацію навколо пандемії "психозом і дурістю".

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