Лукашенко в будь-який момент може оголосити мобілізацію в Білорусі – заява опозиції

Проте близько 85% білорусів виступають проти війни, тож мобілізація може призвести до нових масових протестів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може в будь-який момент оголосити мобілізацію та приєднатися до війни Росії проти України.

Про це ексміністр культури Білорусі, опозиційний політик Павло Латушко заявив в інтерв'ю німецькому виданню RND.

"Облік усіх призовників у Білорусі практично завершено", – повідомив політик.

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Він переконаний, що білоруському диктатору треба лише натиснути кнопку за наказом із Кремля, щоб почати мобілізацію.

Латушко також розповів, що за даними його джерел у Мінську, майже всіх працівників МВС країни попросили здати паспорти. Такі ж дані надійшли з різних міст Білорусі.

"Це означає, що ці люди більше не зможуть покинути територію Білорусі у разі їхньої мобілізації", – звернув увагу опозиціонер.

У контексті мобілізації політик акцентував і на постійному зростанні російської військової присутності в Білорусі: і живої сили, і техніки.

Латушко також заявив про "стратегічну помилку" Заходу, який вже пів року не звертає уваги на Лукашенка: "Ніяких нових санкцій не запроваджується, ніякого тиску не чиниться". На думку ексміністра, самопроголошений президент таким чином виграє час для підготування до участі у наступі на Україну з півночі.

Видання нагадало, що в середині жовтня 2022 року Латушко заявляв про можливий наступ на Україну з Білорусі навесні 2023 року (можливо, у березні). Політик озвучував інформацію, що до того часу росіяни хочуть розмістити в Білорусі 120 тис. солдатів.

Опозиціонер розповів, що Лукашенко хоче спробувати збільшити чисельність своєї армії з 65 до 100 тис. військових до весни 2023 року. Водночас, за даними Латушка, близько 85% білорусів виступають проти війни, тож мобілізація може стати спусковим гачком для нових масових протестів.

Можлива мобілізація в Білорусі

Нагадаємо, кількома днями раніше у Мережі з’явилося відео з Білорусі, як чоловіків призовного віку викликають до військкоматів "для уточнення облікових даних" через оголошення на вокзалі.

Зауважимо, ще в середині грудня 2022 року полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант інформував, що Росія в Білорусі фактично проводить певну форму мобілізації, в межах якої чоловіки повинні стати на військовий облік, а їхньому виїзду з країни всіляко намагаються завадити.

Зокрема, відомо, що в листопаді 2022 року в білоруському місті Барановичі військкомат викликав усіх військовозобов'язаних на "планову перевірку" облікових даних за дорученням Лукашенка.

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