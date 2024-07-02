Лукашенко видав чергову маячню про "бездітних політиків" на Заході, яким "нікому передати ген ненависті"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вразив світову спільноту новою порцією безглуздих тверджень. Цього разу він зосередився на так званому "гені ненависті", який нібито притаманний західним політикам.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перевершив сам себе. Він назвав Другу світову війну "апофеозом тисячолітньої історії воєн і битв західної та східної цивілізацій", демонструючи своє спрощене та викривлене розуміння світової історії.

Про це він повідомляє білоруське провладне видання BELTA.

Особливу увагу привернула його теза про "бездітних політиків" на Заході, яким нібито "нікому передати ген ненависті".

Лукашенко також заявив про готовність "поставити крапку вдруге", очевидно натякаючи на можливість нового військового конфлікту. Ця риторика викликає серйозне занепокоєння, особливо враховуючи роль Білорусі у підтримці російської агресії проти України.

"Ми в цій історії вже поставили крапку один раз. Треба буде - поставимо і вдруге. Хоча вони і без нас впораються. Відмова від традиційних цінностей, мода на чайлдфрі зробили свою справу. Подивіться, хто стоїть в авангарді антибілоруської, антиросійської кампаній. Бездітні політики. Їхній рід закінчується. Їм навіть ген ненависті нікому передати. Завіса", - сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у публічній заяві на нараді з чиновниками заявив про велику кількість євреїв в одній із корупційних справ і припустив, що це — невипадково. У МЗС Ізраїлю викликали білоруського посла і висловили офіційний протест проти антисемітських коментарів.

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