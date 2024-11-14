Лукашенко висловився проти жіночого президентства: "Не дай Боже, у Білорусі оберуть жінку"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що виступає проти обрання жінки на посаду глави держави.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство "БелТА", яке цитує його слова.

"У Білорусі, не дай боже, жінку оберуть. У президента США не ті повноваження, а тут треба заглиблюватися у все: і нагодувати, і напоїти… У Білорусі президент — головнокомандувач. І потім, це важка робота. Не треба так вантажити жінку, це не церемоніальна посада. Може, із часом ми підійдемо до такого стилю. Але поки що він інший. Це не жіночий стиль. Жінка ще й жінкою має бути… Нехай будуть мужики, навіщо жінок обтяжувати", — сказав він.

При цьому Лукашенко підкреслив, що він "віддає належне жінкам, не зменшуючи їхнього значення".

"Але вони мають бути поруч, аби ми могли спертися на міцне плече, як у нас зазвичай буває", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від спільного фото на саміті, через присутність білоруського лідера Александра Лукашенка. Як зазначили в оточенні Дуди, це був свідомий та символічний жест.