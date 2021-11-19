Лукашенко визнав причетність своїх силовиків до колапсу на польському кордоні

Попри це, він заявив, що не причетний до перевезення мігрантів до Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати біженцям штурмувати польський кордон.

Про це він сказав під час інтерв’ю ВВС.

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"Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми – слов’яни. У нас є серце. Наші військовослужбовці розуміють, що мігранти прямують до Німеччини. Можливо, хтось із них і допомагав їм (мігрантам - ред.). Я навіть не буду в цьому розбиратися", — заявив Лукашенко.

Попри це, самопроголошений президент заявив, що не причетний до перевезення мігрантів до Білорусі з метою створити штучну мігрантську кризу.

"Я казав їм, що я не збираюся затримувати цих мігрантів на кордоні, не буду тримати їх, і навіть якщо вони і будуть йти далі (до Польщі - ред.), я все одно не буду їх зупиняти, бо вони хочуть до вашої країни, а не моєї", — наголосив Лукашенко.

Він також підкреслив, що не хотів би взагалі, щоб мігранти прямували до ЄС через його країну.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, у Польщі заявили, що в районі переходу в "Кузниці" не залишилося мігрантів, які перебували там понад тиждень. Повідомляють, що частина з них відлетіла додому.

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