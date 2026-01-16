Лукашенко влаштував раптову масштабну перевірку військ Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати масштабну перевірку боєготовності збройних сил. Військові відпрацьовуватимуть протидію безпілотникам та розгортання техніки зі складів зберігання.

Подробиці озвучив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

«За дорученням президента розпочато масштабну перевірку збройних сил. Вона матиме комплексний характер і складатиметься з кількох етапів. Заходи перевірки мають раптовий характер», — повідомив Вольфович.

Реклама

Він уточнив, що під час перевірки враховують досвід «спеціальної воєнної операції» — тобто війни Росії проти України — та його застосування у військах. Зокрема, оцінюватимуть рівень охорони військових частин і готовність до протидії сучасним засобам ураження, зокрема безпілотникам.

Також держсекретар Ради безпеки наголосив, що план перевірки погоджено Лукашенком, який має намір особисто долучитися до процесу.

«Президент сказав, що особисто братиме участь у ході цієї перевірки, але які (це будуть — ред.) частини і в який час — він визначить сам», — сказав Вольфович.

Першим об’єктом інспекції стала військова частина технічного забезпечення — одна з найбільших у складі збройних сил, де зберігаються зразки бронетанкового озброєння та військової техніки.

Реклама

До слова, у грудні стало відомо, що Росія, ймовірно, розгорнула новітні гіперзвукові ракети «Орешнік», здатні нести ядерні заряди, на закинутій авіабазі поблизу міста Кричев на сході Білорусі. Американські дослідники, аналізуючи супутникові знімки Planet Labs, з імовірністю 90% виявили там ознаки стратегічної ракетної бази: замасковані пускові майданчики та залізничні пункти перевалки.

На той момент очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав розгортання комплексу «Орешнік» у Білорусі частиною психологічної гри та ядерного стримування. За його словами, демонстративність і пафос цих дій свідчать не про підготовку до удару, а про спробу залякати Україну та Захід.