Лукашенко вперше за 17 років прилетів із візитом до Ірану: з ким і навіщо зустрічатиметься

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів із офіційним візитом до Ірану вперше за 17 років.

Про це пишуть білоруські пропагандисти з державного агентства БелТА.

Додамо, що Лукашенко в Ірані втретє.

Як повідомляє провладне білоруське агентство, у Тегерані 13 березня очільник РБ переговорить з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

За інформацією джерела, головною темою перемовин стане "розвиток взаємодії з усього спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Також зазначається, що самопроголошений президент Білорусі буде зустрічатися з представниками Ірану як "у вузькому так і розширеному колах".

"Сторони обговорять реалізацію проектів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Окрема увага буде приділена ситуації в регіоні та у світі загалом", - повідомила пресслужба Лукашенка.

В Ірані білоруський диктатор Лукашенко матиме зустрічі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та очільником Ірану Алі Хаменеї.

Посол Білорусі в Ірані Дмитро Кольцов заявив, що РБ очікує на "повноформатний політичний діалог", а також на "економічну співпрацю" з Іраном.

Нагадаємо, наприкінці лютого Лукашенко відвідав Китай. Там він мав зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Згодом очільники підписали пакет із 16-ти документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти РФ.

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