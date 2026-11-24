Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заходився пропонувати себе як «гаранта безпеки» для Володимира Зеленського. Він заявив, що готовий разом із ним вирушити до Москви на переговори з російським диктатором Путіним про припинення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому журналу Le Point, передають білоруські ЗМІ.

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Лукашенко запропонував Зеленському летіти до Москви на переговори

Коли журналістка запитала, чи готовий він зустрітися з президентом України, Лукашенко згадав слова Путіна про те, що Зеленський має сам приїхати до російської столиці, і запропонував вирушити туди разом із ним.

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«Ось ми з Володею Зеленським могли б сісти й прилетіти до Москви. Розумієте, ось удвох я, як гарант його безпеки та іншого, я б міг із ним сісти й прилетіти до Москви. Сісти й поговорити», — заявив Лукашенко.

У відповідь на зауваження журналістки, що Зеленський навряд чи погодиться на таку ідею, Лукашенко іронічно заявив, що тоді війна триватиме.

«Ну, не погодиться, нехай тоді воює. Нехай вирушає сам на фронт з автоматом і воює. Війна йде. Її треба зупинити. І ми могли б домовитися. Все одно ми втрьох визначимо, яке в нас буде майбутнє України, Білорусі та Росії. Ми — три слов’янські народи», — сказав самопроголошений президент Білорусі.

Крім того, білоруський диктатор хоч і заявив, що майбутня безпека Європи значною мірою залежить від Франції, але знову взявся просувати наратив про «три головні слов’янські народи».

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Лукашенко запевнив, що Україна, Білорусь та Росія самі вирішуватимуть, як жити далі в регіоні. Також вдався до пропаганди, що нібито так швидше домовляться про закінчення війни без участі європейців.

Окрім цього, білоруський диктатор без жодних вагомих аргументів взявся запевняти, що Путін нібито перемагає на фронті військовим шляхом. Коли ж журналістка попросила пояснити таку впевненість, Лукашенко не навів жодних фактів і зміг видати лише порожню фразу: «А тому що я бачу це».

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пожалівся, що Україна продовжує атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ попри заклики президента США Дональда Трампа.

Окрім цього, Росія знову вдається до ядерного шантажу. Представники Кремля роблять гучні заяви про можливість застосування ядерної зброї проти України, а західні медіа повідомляють про нові тривожні розробки Москви в космічній галузі.

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