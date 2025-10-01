ТСН у соціальних мережах

Світ
312
2 хв

Лукашенко вийняв "Орешнік" із коробки: тепер у Мінську є свій LEGO-арсенал

Після заяв Путіна про розміщення ракет РФ у Білорусі на столі Лукашенка з’явилася модель «Орешніка» — комплексу, який може нести ядерні боєголовки.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лукашенко

Лукашенко / © Associated Press

На робочому столі президента Білорусі Олександра Лукашенка пропагандисти засвітили зменшену модель російського ракетного комплексу «Орешнік», що викликало резонанс серед аналітиків.

Про це пише пропагандистський канал «Пул Первого».

Під час зустрічі Олександра Лукашенка з прем’єр-міністром Киргизстану в Мінську у кадр потрапила зменшена модель ракетного комплексу під прозорим ковпаком. Автори каналу просто підписали пост: «Орешнік» в Білорусі. Розглянули в кабінеті першого».

«Орешнік» на столі Лукашенка / © Пул Першого Telegram-канал

Раніше президент РФ Володимир Путін вже згадував про плани розміщення нового комплексу на території союзної Білорусі нібито для «гарантування безпеки».

«Орешнік» на столі Лукашенка / © Пул Першого Telegram-канал

Аналітики видання «Мілітарний» детально вивчили знімки та дійшли висновку, що модель бойового комплексу змонтована на шасі з колісною формулою 12×12.

Ймовірно, це шасі МЗКТ-79291, яке раніше використовувалося для розміщення таких російських стратегічних систем як «Тополь-М» і РС-26 «Рубеж».

Комплекс «Орешнік» (також згадується як «Кедр») вже фігурував у публічних заявах російської влади. Його поява на столі Лукашенка розцінюється як прозорий натяк на фіналізацію домовленостей щодо розміщення ракет РФ у Білорусі.

Характеристики «Орешніка» / © Фото з відкритих джерел

Ключовим питанням залишається бойова частина цього комплексу. Хоча російські офіційні особи не підтверджували наявність або відсутність ядерних боєголовок, розміщення такого озброєння на території Білорусі може суттєво змінити військовий баланс у регіоні.

Нагадаємо, за словами політичного аналітика Ігаря Тишкевича, інформація, що розлетілася російськими ЗМІ про нібито розміщення ракетного комплексу «Орешнік» на території Білорусі, є частиною масштабної інформаційної операції (ІПСО).

Експерт проаналізував першоджерела і дійшов висновку: Москва та Мінськ намагаються «зіграти на нервах» НАТО та змусити Україну до переговорів.

