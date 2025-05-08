Лукашенко визнав, що затримався при владі, та звернувся до білорусів з дивним проханням

Олександр Лукашенко / © Getty Images

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що він «затримався при владі». У зв’язку з цим він навіть попросив білорусів трохи потерпіти.

Про це пише видання «Дзеркало».

«Як я вам і обіцяв: фактично, нове покоління приведено до влади. Але я трошки затримався при владі, але потерпіть, адже мають бути й досвідчені люди», — сказав Лукашенко.

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Крім того, він також закликав білорусів професійно виконувати свої обов’язки на робочих місцях — кожен має займатися своїми питаннями, щоб машина працювала без збоїв.

Водночас диктатор запевнив, що наразі не шукає собі наступника.

«Я цього наступника не шукаю», — коротко сказав він.

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі 70-річний Лукашенко, що керує країною вже понад 30 років, провів уже сьомі так звані «перевибори» самого себе. Єврокомісія визнала «вибори» президента Білорусі фіктивними, такими, що не відповідають принципам демократії та позбавлені будь-якої легітимності.

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Нагадаємо, Лукашенко вперше він прийшов до влади в липні 1994 року. Нині в країні не лишилося жодного політика, який міг би скласти Лукашенкові реальну конкуренцію.