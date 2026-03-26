Лукашенко йде на велику угоду зі ще одним небезпечним диктатором: що відомо

Лукашенка зустріли у КНДР / © Associated Press

Реклама

Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до КНДР відбувається на тлі потепління відносин Мінська та Вашингтона.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

«Від порушень прав людини до тісних зв’язків із Росією — ці дві країни та їхні лідери мають багато спільного. Зустріч не що інше, як спроба диктаторів довести, що їхні країни не перебувають в ізоляції», — вважають експерти.

Реклама

Візит Лукашенка до Кім Чен Ина

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко приїхав з офіційним візитом до Північної Кореї. Разом із лідером КНДР Кім Чен Ином вони підписали договір про дружбу та співробітництво між державами.

Під час переговорів Лукашенко заявив, що відносини між Мінськом і Пхеньяном переходять на «принципово новий етап». За його словами, економіки двох країн «взаємно доповнюють одна одну».

Кім Чен Ин та Лукашенко / © Associated Press

Напередодні спеціальний посланець США Джон Коул за результатами переговорів з Олександром Лукашенком повідомив, що Сполучені Штати знімають санкції з двох білоруських банків і Міністерства фінансів Білорусі, а також скасовують санкції, які залишалися, проти калійних компаній «Білоруськалій», «Білоруська калійна компанія» та «Агророзквіт».

Рішення щодо санкцій оголосили після того, як у Білорусі за підсумками зустрічі Лукашенка й Коула повідомили про звільнення 250 політв’язнів. Відомо, що 15 із них вивезли з країни, 235 залишаться у Білорусі.