Лукашенко захотів "демілітаризувати" Україну та розповів, чи готова Білорусь до війни

Білоруський диктатор заявив, що війна потрібна, щоб "демілітаризувати" Україну та розповів, за яких умов Білорусь може погнати своїх військових на фронт.

Про це Лукашенко сказав під час свого відеозвернення.

"Є головна проблема - демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію", - сказав самопроголошений президент.

Також Лукашенко заявив, що білоруські військові можуть вступити у війну, якщо будуть порушені кордони Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко набрався сміливості відповісти Путіну.

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