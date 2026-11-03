Лукашенко заговорив про кінець війни в Україні: коли, за його словами, настане мир

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна Росії проти України може завершитися вже найближчими місяцями. Водночас він звинуватив західних партнерів Києва в тому, що бойові дії не вдалося припинити ще 2022 року.

Про це повідомляють білоруські державні ЗМІ з посиланням на заяву Лукашенка.

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Білоруський диктатор стверджує, що на початку повномасштабного російського вторгнення війну нібито можна було завершити протягом кількох тижнів.

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«2022 року це протистояння могло закінчитися за кілька тижнів. Білорусь доклала до цього величезних зусиль», — заявив Лукашенко.

Кого Лукашенко звинуватив у продовженні війни

За словами білоруського лідера, досягненню миру нібито завадили «друзі» України, які надавали їй військову допомогу.

Таким чином Лукашенко фактично поклав відповідальність за продовження бойових дій на міжнародних партнерів Києва, які допомагають Україні протистояти російській агресії.

Водночас на початку повномасштабного вторгнення 2022 року російські війська наступали на Україну, зокрема з території Білорусі.

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У США сумніваються у швидкому завершенні війни в Україні

Водночас державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо можливості найближчим часом завершити війну Росії проти України дипломатичним шляхом.

«Я не знаю, чи можливий мир в Україні шляхом переговорів. Саме це ми намагаємося з'ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі переговорного врегулювання», — наголосив Рубіо.

Україна та Росія проведуть новий раунд переговорів за посередництва США

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі заплановані переговори між Україною та Росією на робочому рівні за посередництва Сполучених Штатів. Сторони обговорять післявоєнні безпекові домовленості, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки до завершення війни.

«Сполучені Штати виступатимуть посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією 10–11 листопада в Абу-Дабі, просуваючи місію президента Трампа із завершення війни», — заявив Стів Віткофф.

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Головними темами стануть гарантії безпеки для України, майбутня архітектура європейської безпеки та підтримка післявоєнної відбудови.

Віткофф висловив сподівання, що ці переговори допоможуть розвинути результати попередніх зустрічей у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі й наблизити укладення тривалої мирної угоди.

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