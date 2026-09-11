Лукашенко заявив про можливу мобілізацію в Білорусі: у РНБО відреагували на нові маневри

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про перевірку бойової готовності всієї армії країни. За його словами, перевірка може включати заходи, пов’язані з мобілізацією.

Про це Лукашенко заявив на нараді з військовими на загальновійськовому полігоні Обуз-Лесновський, пише російський «Інтерфакс».

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Олександр Лукашенко заявив, що Збройні сили Білорусі необхідно «розворушити». Він повідомив про плани перевірити всю армію, включно із заходами, пов’язаними з мобілізацією.

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«Я вже говорив простою мовою: армію треба розворушити, настав час. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації», — сказав він.

Білоруський лідер заявив, що країна «готується до війни, щоб її не було».

Водночас Лукашенко сказав, що Мінськ не планує нападати на сусідні держави. За його словами, Білорусь вважає за необхідне забезпечувати безпеку країни та бути готовою до можливих загроз.

На зустрічі також обговорювали модернізацію системи зв’язку у військах. Крім того, йшлося про оперативно-спеціальні навчання військ зв’язку, які відбувалися ввід 7 до 11 вересня.

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Що на це кажуть у РНБО

Маневри та перевірки бойової готовності армії Білорусі є черговою спробою створити напругу для країн Європейського Союзу. Сили оборони України постійно стежать за будь-якими переміщеннями сил на території сусідньої держави.

Про це заявив керівник Центру протид

ії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

За словами Коваленка, білоруське суспільство категорично не підтримує агресивну риторику щодо участі у війні. Попри прагнення Кремля залучити Мінськ до прямого протистояння, білоруське керівництво усвідомлює незворотні та швидкі наслідки такого кроку.

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«Також нагадаю, що білоруське суспільство не підтримує будь-яку риторику щодо війни. Путін дуже хотів би втягнути білорусь, але в Мінську чудово розуміють швидкі наслідки», — зазначив він.

Раніше ми писали про те, що Лукашенка викликали до Путіна та пояснювали, чому це повʼязано зі збільшенням тривог у Києві. Терміновий візит Лукашенка до Москви та інтенсифікація ударів по Україні є складовими єдиного плану Кремля щодо підвищення градуса напруженості напередодні американських виборів.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час чергового візиту до Кремля вислужився перед Путіним заявою про «святе виконання» всіх угод з РФ.

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