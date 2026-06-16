Лукашенко заявив, що Росія була "в Києві", але Путіна "попросили відвести війська"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська перебували в Києві, однак президент РФ Володимир Путін погодився відвести частину сил після закликів до мирного врегулювання.

Таку заяву Лукашенко зробив в інтервʼю білоруським ЗМІ.

Так він відповів на запитання про свої прогнози щодо швидкого завершення війни та можливу роль Білорусі як посередника у переговорах між Україною та Росією.

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За його словами, на початку бойових дій багато хто очікував швидкої перемоги Росії.

«Не тільки я, а й увесь світ розумів, що війна закінчиться швидкою перемогою росіян», — сказав Лукашенко.

Він стверджує, що такі оцінки були пов'язані із просуванням російських військ у напрямку української столиці.

«Росіяни були в Києві. Вони зайшли, особливо ті військові частини, які наступали з півночі», — заявив білоруський очільник.

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Лукашенко розповів про нібито прохання до Путіна

За словами Лукашенка, після наближення російських військ до Києва низка політичних сил звернулася до Кремля із закликом зупинити наступ і розпочати переговорний процес.

«Потім певні політики та сили попросили Путіна зупинитися, відвести війська від Києва та укласти мирну угоду», — сказав він.

Лукашенко заявив, що Путін погодився на цей крок через бажання досягти миру та уникнути подальших жертв.

«Путін погодився і вивів свої передові частини з Києва. Багато хто вважає це помилкою росіян. Я ж вважаю, що це були кроки, спрямовані на відновлення миру між сторонами конфлікту», — заявив він.

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«Без відведення військ у Києві не залишилося б нікого»

Білоруський очільник також висловив переконання, що подальший наступ Росії міг би призвести до захоплення української столиці.

«Якби росіяни не вивели війська і продовжили наступ у Києві, то там ні Зеленського, ні когось іншого не залишилося б», — заявив Лукашенко.

Водночас він додав, що після відведення російських сил мирного врегулювання досягти не вдалося.

Згадав Ватикан та Ізраїль

Коментуючи події весни 2022 року, Лукашенко також заявив, що в переговорах щодо можливого припинення війни брали участь міжнародні посередники.

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«Це був Ватикан і, що дивно, ізраїльтяни. Вони від імені Зеленського заявляли: "Усе, йдемо на мир, погоджуємося"», — сказав він.

Тим часом очільник РФ Путін намагається приховати наслідки удару по «серцю» Кремля. Аналітики наголошують, що атаки на порти та нафтопереробні заводи позбавляють Росію мільярдів доларів доходів.

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