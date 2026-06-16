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Лукашенко заявив, що Росія була "в Києві", але Путіна "попросили відвести війська"
Заяви Лукашенка пролунали на тлі дискусій про можливі формати майбутніх переговорів між Україною та Росією.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська перебували в Києві, однак президент РФ Володимир Путін погодився відвести частину сил після закликів до мирного врегулювання.
Таку заяву Лукашенко зробив в інтервʼю білоруським ЗМІ.
Так він відповів на запитання про свої прогнози щодо швидкого завершення війни та можливу роль Білорусі як посередника у переговорах між Україною та Росією.
За його словами, на початку бойових дій багато хто очікував швидкої перемоги Росії.
«Не тільки я, а й увесь світ розумів, що війна закінчиться швидкою перемогою росіян», — сказав Лукашенко.
Він стверджує, що такі оцінки були пов'язані із просуванням російських військ у напрямку української столиці.
«Росіяни були в Києві. Вони зайшли, особливо ті військові частини, які наступали з півночі», — заявив білоруський очільник.
Лукашенко розповів про нібито прохання до Путіна
За словами Лукашенка, після наближення російських військ до Києва низка політичних сил звернулася до Кремля із закликом зупинити наступ і розпочати переговорний процес.
«Потім певні політики та сили попросили Путіна зупинитися, відвести війська від Києва та укласти мирну угоду», — сказав він.
Лукашенко заявив, що Путін погодився на цей крок через бажання досягти миру та уникнути подальших жертв.
«Путін погодився і вивів свої передові частини з Києва. Багато хто вважає це помилкою росіян. Я ж вважаю, що це були кроки, спрямовані на відновлення миру між сторонами конфлікту», — заявив він.
«Без відведення військ у Києві не залишилося б нікого»
Білоруський очільник також висловив переконання, що подальший наступ Росії міг би призвести до захоплення української столиці.
«Якби росіяни не вивели війська і продовжили наступ у Києві, то там ні Зеленського, ні когось іншого не залишилося б», — заявив Лукашенко.
Водночас він додав, що після відведення російських сил мирного врегулювання досягти не вдалося.
Згадав Ватикан та Ізраїль
Коментуючи події весни 2022 року, Лукашенко також заявив, що в переговорах щодо можливого припинення війни брали участь міжнародні посередники.
«Це був Ватикан і, що дивно, ізраїльтяни. Вони від імені Зеленського заявляли: "Усе, йдемо на мир, погоджуємося"», — сказав він.
Тим часом очільник РФ Путін намагається приховати наслідки удару по «серцю» Кремля. Аналітики наголошують, що атаки на порти та нафтопереробні заводи позбавляють Росію мільярдів доларів доходів.