Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважав українського главу Володимира Зеленського своїм сином і поскаржився на його висловлювання.

Уривок промови Лукашенка опублікувало опозиційне білоруське видання NEXTA.

«Я людина вже, як нещодавно сказав тут мій колега, якого своїм сином вважав, Володя Зеленський — старі ми тут із Путіним, десь там шепочемо по кутках на шкоду іншим. Дурниця повна!» — висловився Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський назвав Лукашенка та Путіна старими людьми, які говорять про «щось своє» та відкинув пропозицію очільника РБ «сісти втрьох і домовитися».

Нагадаємо, днями білоруський диктатор розповів, що провів п’ять годин у Кремлі, обговорюючи з Путіним, як обом країнам «вижити».