Лукашенко закликав білорусів самим запхати шматок м’яса між булочки

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що після того, як мережа фаст-фуду McDonald’s залишить країну, білоруси нарешті почнуть харчуватися правильно - "своєю" їжею.

Відео з його емоційною заявою опублікував Telegram-канал “Пул Первого”, який близький до пресслужби самопроголошеного президента Білорусі.

За словами Лукашенка, він давно закликав білорусів харчуватися “своїм”, тому те, що McDonald’s йде з білоруського ринку, його тільки тішить.

“Слава тобі господи, що йде!.. У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і запхати в ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі та салату? Господи, хто це споживає, не знаю", - сказав він.

Нещодавно стало відомо про те, що компанія McDonald's вирішила залишити ринок Білорусі. Втім, ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка".

Нагадаємо, McDonald's відновив роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України після того, як всі вони були закриті через повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого.

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