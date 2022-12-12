Лукашенко закликав красти українські та європейські заводи, щоб робити там "ліжка і табуретки"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав своїх чиновників не чекати, поки власники іноземних заводів продадуть своє майно, а "прихватизовувати" підприємства, щоб виготовляти там продукцію.

Про це пишуть білоруські пропагандисти.

Лукашенко на одній із своїх нарад поцікавився у чиновника, що в його регіоні із промисловими підприємствами. Той повідомив, що завод електродів припинив свою роботу, оскільки його власниками є громадяни України. На це Лукашенко заявив, що не потрібно чекати, коли зміниться власник, а просто відбирати майно і продовжувати роботу заводу. Те саме він сказав і щодо компанії IKEA.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що українці та європейці привезли до Білорусі технології, проте через співучасть його держави у війні проти України, компанії припинили свою діяльність. Лукашенко стверджує, що не потрібно чекати, поки власники знайдуть нових покупців, а просто вкрасти заводи разом із технологіями та обладнанням. Білоруський диктатор додав, що мовляв вони теж зможуть робити "ліжка і табуретки" і потім навіть продавати їх до ЄС та України.

Обережно, на відео пропаганда!

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Київ рушила російська окупаційна армія. Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, того ж дня до нього зателефонував міністр оборони Білорусі та закликав капітулювати. Також до Білорусі прибула російська делегація, щоб розпочати "мирні переговори". Українська сторона зауважила, що тоді росіяни не планували домовлятись, а лише висували свої ультиматуми.

З території Білорусі Росія також обстрілювала Україну ракетами. Наразі Білорусь приймає на своїй території російських окупантів та передає армії РФ важку бронетехніку.

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