Лукашенко закликав Україну й РФ сісти за стіл переговорів: що насправді означає ця заява – експерт

Якщо певна країна ініціює перемовини, вона намагається так підкреслити свій статус. Тож Білорусь шукає своє місце на геополітичній арені.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну й Росію сісти за стіл переговорів та завершити бойові дії.

Про це в розмові з "24 Каналом" зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Ус не виключив, що коли Кулеба поїхав до Китаю, то напередодні цього візиту могла відбутись зустріч Лукашенка з китайською стороною. Експерт припустив, що це відбулося, аби Білорусь відвела свої війська від кордону з Україною. Це дозволило вивільнити певні сили ЗСУ, які Україна відправила не на фронт, а в Курську область.

"Китай міг дати "зелене світло", щоб Україна зайшла в Росію в обмін на те, щоб вона сказала західним партнерам про таку домовленість, а ті врахували це під час побудови своїх відносин з Китаєм і Білоруссю, в першу чергу щодо економічних питань. Адже Захід хоче стосовно цього бути жорсткішим", – припустив Ус.

Як події в Курській області продемонстрували слабкість Росії

Китай використає РФ у своїх інтересах. Адже, зі слів експерта, Пекін має територіальні претензії до Росії. Він нагадав історію з островом Даманським за часів СРСР, це був перший прецедент заходження армії чужої країни на територію Росії.

Експерт наголосив, що Китай має своє бачення щодо певних російських територій, зокрема регіону Примор'я. Зі слів Уса, деякі союзники Росії не виключають її поразки або ж навіть прагнуть цього.

Нагадаємо, журналістка ТСН Наталя Нагорна вже ставила запитання щодо мирних переговорів України з Кремлем очільнику МЗС під час його візиту до КНР. Ексклюзивні деталі від міністра Дмитра Кулеби вдалося дізнатись їй з перших уст.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Кулеби з Китаю: ЦЕ ВПЕРШЕ! Китай ДОЗРІВ! Все про переговори, на чиєму боці Сі, чий план миру краще

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