Лукашенко закликав Зеленського "зупинитися", інакше втратить "всю Україну"

Олександр Лукашенко / © Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із черговою серією гучних заяв щодо війни в Україні.

Про це пишуть росЗМІ.

Лукашенко відреагував на слова російського журналіста про можливі удари по Москві та Кремлю, закликавши українського президента «заспокоїтися» та обміркувати наслідки.

«А якщо Кремль ударить по Банковій, що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися», — заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор натякнув на те, що на столі переговорів уже лежать нібито «хороші пропозиції», які задовольнять українську сторону, але вона не бажає їх приймати.

«Є на столі хороші пропозиції… Пропозиція про Україну, яка на Алясці, зокрема, була чудова, Дональдом Трампом увезена у Вашингтон для того, щоб подумати і обговорювати. Дуже хороша пропозиція», — заявив Лукашенко, додавши, що росіяни погодилися на ці умови, а американці взяли паузу.

Він попередив, що якщо українці не підуть на ці пропозиції, це матиме гірші наслідки, ніж на початку війни.

«Зараз не зупиниться…, вони втрачають всю Україну», — пригрозив Лукашенко.

Лукашенко заявив, що на всіх фронтах і особливо на деяких ділянках росіяни «практично захопили великі населені пункти». Він підкреслив, що далі російську армію «важко буде зупинити».

Саме тому, за словами диктатора, Володимир Зеленський має не просто розмовляти, а «погодитись на вигідні для нього умови», які «схвалені були американцями».

Наприкінці Лукашенко заявив про готовність особисто поговорити із Зеленським і вкотре закликав до переговорів: «Нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти і домовитися… Не домовимося — буде погано всім».

Нагадаємо, також у Кремлі зробили чергову заяву щодо можливих переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За словами Дмитра Пєскова, російський президент зберігає готовність до зустрічі, проте лише за однієї умови: вона має бути ретельно підготовлена. Пєсков назвав переговори без попереднього узгодження «піар-акцією», яка не дасть результатів.