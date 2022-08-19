Лукашенко запевнив, що не нападатиме на Україну та не обстрілюватиме мирні міста

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує вторгатися до України та не обстрілюватиме українські міста.

Лукашенко знову повторив основні наративи Кремля, мовляв Росія воює не з Україною, а з НАТО та США, які нібито за допомогою Польщі "підстьобують бойові дії".

Про це повідомляє білоруське видання "Белта".

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. Для чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - сказав Олександр Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що Європа нібито вже давно припинила б цю війну, якби "США не продовжували за допомогою Польщі підбурювати бойові дії".

Нагадаємо, ймовірно, що російський "фюрер" Володимир Путін хоче 22 грудня оголосити про відтворення Радянського союзу. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такий варіант розвитку подій цілком можливий. Адже кремлівський диктатор полюбляє числа - різні сакральні дати, свята чи ювілеї. Втім, тут є "дуже гарний запобіжник" - його колега, білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко, наголосив Жданов.

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