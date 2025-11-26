Лукашенко запропонував повернути переговори "щодо України" до Мінська — Путін відреагував

Зустріч Путіна й Лукашенка / © Associated Press

Самопроголошений білоруський очільник Олександр Лукашенко озвучив ідею повернутися до так званих «мирних переговорів» щодо російсько-української війни у Мінську.

Про це під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Бішкеку Лукашенко і заявив, повідомляє агентство БЕЛТА.

Тож Лукашенко знову пропонує Мінськ як майданчик. За його словами, Мінськ нібито готовий у будь-який момент прийняти новий раунд переговорів.

«Якщо ви захочете знову повернутися до Мінська — а це, на мою думку, цілком доречно, — ми завжди відкриті. Щодо України нам часто висловлюють претензії… Ми ведемо розмови і з Заходом, і зі США. І коли вони починають це порушувати, я запитую: „Хіба ви не знали, що наші дії юридично обґрунтовані, ми ж союзники?“» — заявив він.

Путін відреагував на таку ідею заявою про «мирні засоби» завершення війни.

Він наголосив, що планує обговорити з Лукашенком питання «безпеки союзної держави» та ситуацію навколо війни в Україні.

«На українському напрямку ми рухаємося до результатів, які нас влаштовують, і робимо це мирними засобами. Я знаю, що ви завжди поінформовані й зацікавлені у завершенні цього конфлікту», — сказав російський очільник.

Зазначимо, що пакет домовленостей (Мінськ-1 і Мінськ-2), які були ухвалені 2014–2015 рр з метою зупинити бойові дії на сході України, були підписані в Мінську. Мінський протокол підписали 5 вересня 2014 року під час засідання Тристоронньої контактної групи за участі представників України, Росії та ОБСЄ. Документ передбачав припинення вогню та низку безпекових кроків, однак невдовзі був порушений.

Друга угода — «Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу», або Мінськ-2, була погоджена 12 лютого 2015 року також у Мінську, після нічних переговорів лідерів «нормандської четвірки».

РФ не виконала жодне зобов’язання за Мінськими угодами.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже неодноразово робив гучні заяви щодо війни в Україні. Зокрема, назвав її «тягомотиною», яка незабаром закінчиться.

Також Лукашенко запрошує українців до Білорусі та обіцяє «життя, як у себе вдома».