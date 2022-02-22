Лукашенко запропонував українцям "слов’янський" мир і заявив, що попри все захищатиме Росію

Лукашенко запропонував українцям "слов’янський" мир і заявив, що попри все захищатиме Росію

Лукашенко закликав владу України "відмахнутися від заокеанських господарів".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав український народ і владу до "миру і злагоди".

Про це він сказав 22 лютого на урочистих зборах, присвячених Дню захисників Вітчизни та Збройних сил Білорусі, пише білоруське видання БелТА.

"Ви пам'ятаєте мою позицію: ми завжди пропонували мир. І з цієї високої трибуни в цей гострий період я хочу ще раз звернутися до українського народу та керівництва, якщо вони ще не перейшли червону межу: давайте зробимо так, щоб ми, слов'яни, завжди жили у мирі та злагоді", — заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко закликав владу України "відмахнутися від заокеанських господарів". Слід зазначити, що саме такої риторики дотримується і Москва.

Так, самопроголошений білоруський очільник наголосив, що попри все захищатиме Росію.

"Ті, хто точить багнети насамперед на заході нашої країни, пам'ятайте: ми зрадниками ніколи не були і не будемо. І, як ви плануєте, розстріляти росіян у спину через Білорусь вам не вдасться", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше на тлі загрози вторгнення РФ до України Лукашенко заявив, що готовий першим іти на війну. Мовляв, робитиме все, щоб захистити Білорусь.

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