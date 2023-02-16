Лукашенко заявив про "готовність воювати із росіянами із території Білорусі": Зеленський попередив його

Зеленський попереджає Лукашенка, що "дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу буде великою помилкою".

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на погрози білоруського диктатора Олександра Лукашенка, що він "готовий вести війну разом з росіянами з території Білорусі", якщо хоч один український солдат перетне кордон.

Заяву Лукашенка лідер України прокоментував для британських журналістів BBC.

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"Сподіваюся, Білорусь не вступить у війну", - сказав він, додаючи, що "д озволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу буде великою помилкою".

Та наголосив, якщо все ж окупаційні війська знову підуть на Україну із Білорусі, то наша держава буде боротися. " Якщо так, ми будемо боротися і виживемо", - запевнив Зеленський.

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Нагадаємо, 16 лютого самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що він готовий дозволити російському президенту Володимиру Путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу Росії на Україну, а також, що готовий вести бойові дії із окупантами. Умова вступу у війну - нібито агресія України проти Білорусі.

Окрім цього, Лукашекно звинуватив Україну у розв'язанні війни та закликав до мирних переговорів. Він заявив, що Україна сама спровокувала так звану "СВО", яку проводить Росія.

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