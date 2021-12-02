Лукашенко заявив про ймовірність проведення дострокових президентських виборів у Білорусі

На запитання про наступний президентський термін Лукашенко розвів руками.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає ймовірність проведення дострокових президентських виборів. Проте відбутися це може лише після змін до білоруської конституції.

Про це Лукашенко сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Лукашенко уточнив, що йдеться саме про президентські та парламентські вибори, а також про голосування за делегатів Всебілоруських зборів, які можуть відбутися після ухвалення змін до конституції. Політик додав, що це відбудеться на підставі того "як вирішить президент", або ж у перехідних положеннях в конституції буде закріплено інші терміни виборів.

"Нам до президентських ще 4 роки. Вони можуть максимум відбутися у строк. Але, можливо, будуть і дострокові", – повідомив Лукашенко.

За словами самопроголошеного президента, нова конституція Білорусі, над якою він почав працювати навесні 2021 року, буде "сучаснішою". Попри це, аналітики переконані, що Лукашенко збирається повторити казахський сценарій, коли глава держави формально покидає посаду, але зберігає вплив на всю систему влади.

На питання про наступний президентський строк Лукашенко після довгої "театральної паузи" розвів руками. Політик запевнив, що інтригу не тримає, мовляв, і сам ще не знає, чи піде у президенти. Запевняє, його рішення залежатиме насамперед від ситуації в країні.

"Я не збираюсь йти від тої великої політики, яка сьогодні у нас перед очима. На жаль, тяжкі часи", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, від сьогодні, 2 грудня, набудуть чинності нові європейські санкції проти режиму Лукашенка. До чорного списку потрапили 17 осіб та 11 білоруських компаній.

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