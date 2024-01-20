Лукашенко заявив, що Білорусь безкоштовно отримала від Росії ядерні ракети "Іскандер": проти кого хоче застосувати

Режим Олександра Лукашенка продовжує нарощувати військову співпрацю з Росією та ставати її сателітом у військовій сфері. Нещодавно білоруський лідер оголосив про отримання від Кремля безоплатної партії тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", здатних нести ядерні боєголовки.

Про це пише The Moskow Times.

"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам здорово допомогли в минулому році... Ми у росіян за їхні гроші, — правда, ми платимо їм за іншими рахунками, - отримали такі комплекси, як "Іскандер", - сказав білоруський диктатор.

Лукашенко підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання певного протоколу. Також необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників для приведення цих озброєнь в дію.

Слід зазначити, що раніше Лукашенко не називав "своїми" тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі.

"І не треба говорити: "Ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя". Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності", - сказав Лукашенко.

Він додав, що видав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі необхідності Білорусь може отримати і стратегічну.

До того ж, Лукашенко натякнув, що отримані від Москви ракети, можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі. Лукашенко заявив, що гарантії, дані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці грудня 2023 року заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Заява Лукашенка пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу.

До того ж, авіабаза "Ліда", де розмістили небезпечну зброю, розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, а значить і кордону НАТО.

Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що хоче обговорити нову безпекову доктрину Білорусі з урахуванням отримання від РФ ядерної зброї. Проте стовідсоткового підтвердження отримання Лукашенком такого типу озброєння досі нема.

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