Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у відбудові

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни.

Про це повідомляє білоруське видання Belta.

Лукашенко поскаржився, Зеленський надто "часто летить до Вашингтона".

"Він не їде до Мінська і Москви, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відбудують Україну після війни і вони будуть "заможними", міцними, мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться - скажуть: "Володя, ти хто такий?" - заявив Лукашенко.

На думку білоруського диктатора, нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України",

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - підкреслив Лукашенко.

Раніше ми писали, що уряд Литви офіційно направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) матеріали, які стосуються злочинів проти людяності, які було вчинено вищим керівництвом Білорусі.

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