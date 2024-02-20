Лукашенко заявив, що білоруська опозиція нібито готує держпереворот "під кураторством Заходу"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що у "втікачів та їхніх закордонних кураторів від спецслужб", мовляв, є три сценарії дій для перевороту в Білорусі.

Про це він сказав під час розширеної наради з керівним складом держорганів системи забезпечення нацбезпеки, передає провладний Telegram-канал "Пул Первого".

"Перший (сценарій - ред.) - найбажаніший для них (так званих "західних спецслужб" - ред.). Це організація державного перевороту або насильницьке захоплення влади безпосередньо в період проведення електоральних кампаній. Але водночас самі оцінюють його як малоймовірний. Реальних передумов для розгойдування ситуації за аналогією з 2020 роком вони поки що не бачать", - заявив Лукашенко..

Другий сценарій білоруський диктатор вважає основним. Йдеться про використання поточної виборчої кампанії як репетиції та початкового етапу для підготовки до держперевороту під час майбутніх президентських виборів. Вони мають відбутися 2025 року.

Також Лукашенко заявив про довготривалий сценарій, який передбачає широке залучення м'якої сили на випадок провалу перших двох варіантів розвитку подій.

Нагадаємо, 15 лютого Білорусь біля кордону з Україною запровадила режим контртерористичної операції. Лельчицький район межує з Україною, зокрема з Житомирською та Рівненською областями. Втім, тоді українська Держприкордонслужба не побачила активних дій у сусідній країні, які могли б спричинити оголошення такої операції.

Водночас згодом білоруський "президент" Олександр Лукашенко заявив про затримання української ДРГ. З його слів, за допомогою дронів, болотами, деякі з українських громадян переповзали на білоруський кордон.

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