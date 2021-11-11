Лукашенко заявив, що бомбардувальники РФ на кордоні здатні нести ядерну зброю

Літаки контролюватимуть кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії.

Олександр Лукашенко заявив, що російські бомбардувальники, які патрулюють кордон з Польщею, здатні нести ядерну зброю.

За його словами, літаки повинні контролювати ситуацію, пише БЕЛТА.

"Як я вчора помітив, вони (Російська Федерація - Ред.) направили сюди стратегічні бомбардувальники в супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але у нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами", - зазначив Лукашенко.

Лукашенко наголосив, що російські літаки контролюватимуть кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії.

Як повідомлялося, Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через через вкрай складну ситуацію зі скупченням нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Хоч поки біженців там зафіксовано не було, прикордонники готуються до можливих провокацій.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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