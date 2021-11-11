Лукашенко заявив, що мігрантам на білорусько-польському кордоні намагаються перекинути зброю з Донбасу

Лукашенко заявив, що мігрантам на білорусько-польському кордоні намагаються перекинути зброю з Донбасу

Лукашенко каже, що вже переговорив із Путіним.

Олександр Лукашенко заявив, що начебто мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі зброю перекидають з Донбасу.

Про це пише БЕЛТА.

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Лукашенко назвав те, що відбувається "небезпечною тенденцією". Крім того, він каже, що вже обговорював це питання з президентом Росії Володимиром Путіним у нещодавній телефонній розмові.

"У нас дуже небезпечна намітилася там тенденція. Я це припускав. Це питання наших військових та Комітету держбезпеки. Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя переважно йде (ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему) з Донбасу", - заявив Лукашенко.

Він вважає, що начебто на кордоні намагаються "зіштовхнути лобами" білоруських прикордонників, з військовими Польщі. За його словами, це начебто спроба "спровокувати конфлікт".

"Тому змушені по периметру зараз контролювати ситуацію, щоб їм не закинули зброю. Бо там курди. А курди - це вояки. І коли вони (польська сторона. - Ред) їх ріжуть, б'ють та інше, люди у розпачі. Будь-який автомат, пістолет, провокація - і військовий конфлікт", - додав Лукашенко.

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