Лукашенко заявив, що мігрантам на білорусько-польському кордоні намагаються перекинути зброю з Донбасу

Лукашенко каже, що вже переговорив із Путіним.
Олександр Лукашенко заявив, що начебто мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі зброю перекидають з Донбасу.
Про це пише БЕЛТА.
Лукашенко назвав те, що відбувається "небезпечною тенденцією". Крім того, він каже, що вже обговорював це питання з президентом Росії Володимиром Путіним у нещодавній телефонній розмові.
"У нас дуже небезпечна намітилася там тенденція. Я це припускав. Це питання наших військових та Комітету держбезпеки. Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя переважно йде (ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему) з Донбасу", - заявив Лукашенко.
Він вважає, що начебто на кордоні намагаються "зіштовхнути лобами" білоруських прикордонників, з військовими Польщі. За його словами, це начебто спроба "спровокувати конфлікт".
"Тому змушені по периметру зараз контролювати ситуацію, щоб їм не закинули зброю. Бо там курди. А курди - це вояки. І коли вони (польська сторона. - Ред) їх ріжуть, б'ють та інше, люди у розпачі. Будь-який автомат, пістолет, провокація - і військовий конфлікт", - додав Лукашенко.
Читайте також:
- Міграційна криза: Україна готується до можливих провокацій з біженцями на кордоні з Білоруссю
- "Хай беруть по 2-3 до себе додому": Данілов жорстко відповів Німеччині на ідею прийняти мігрантів в Україні