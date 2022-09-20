Лукашенко заявив, що не допустить "удару в спину Росії": готовий по тривозі підняти всі війська

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через Білорусь "жодного удару в спину Росії не буде".

Білоруський диктатор наказав "прикрити" кордони з Україною, та за необхідності піднімати по тривозі військові форсування.

Про це пише білоруське агентство "Белта"

"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою вітчизну. І що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде", - наголосив Лукашенко.

Крім того, білоруський диктатор нагадав, що вже доручав опрацювати на практиці дії військових РБ на кордоні з Україною з урахуванням "досвіду з часів початку спеціальної військової операції Росії в Україні".

"Я доручав Міністерству оборони, всім силовим структурам з урахуванням уже нашого досвіду з часів початку спеціальної військової операції Росії в Україні опрацювати на практиці наші дії на кордоні з Україною. У нас там досвід був протидії певний, у тому числі створення батальйонних тактичних груп, прикриття кордону", – сказав Лукашенко.

Лукашенко назвав "небезпечною" ситуацію в умовах війни Росії проти України. Білоруських диктатор закликав підконтрольну йому владу нічого не боятися і піднімати по тривозі не лише регулярні війська, але й народне ополчення, яке нібито формується.

"Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба мобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її мобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, фейковий президент Олександр Лукашенко заявив, що в Україні нібито формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі.

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