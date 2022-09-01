Лукашенко заявив, що Польща відновлює Річ Посполиту, а українцям ще доведеться просити РФ про допомогу

Він заявив, що Польща нібито відновлює Річ Посполиту, а українці ще проситимуть Росію про допомогу в боротьбі з "полонізацією".

Про це білоруський диктатор сказав 1 вересня у своїй промові до школярів.

Лукашенко знову повторив свою брехну про "напад на Білорусь та превентивний удар".

"Звинувачують, що Росія агресор, та й ми заразом. Та ні. Якби тоді не розпочалася превентивна спеціальна операція, по Білорусі насамперед було б завдано ракетного удару", - заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також додав, що нібито війна в Україні почалась через "польські еліти".

"Так звані західні партнери зіштовхнули лобами три братні народи — білорусів, росіян, українців… Чому ми дозволили нас зіштовхнути? І знову на обрії хто? Ті самі польські еліти. Користуючись ситуацією, відтворюють нову Річ Посполиту, яка вже юридично оформила свої особливі привілеї в Україні. Я колись із цього приводу сказав, боюся, що українцям найближчим часом доведеться припинити будь-яку бійню з Росією та звернутися до нас, щоби захистити їх від цієї полонізації", - побідкався Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко захотів "демілітаризувати" Україну та розповів, чи готова Білорусь до війни.

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