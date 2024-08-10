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Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі

Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

На території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.

Про це повідомили у пресслужбі Лукашенка.

"Учора о 18 годині 10 хвилин сили ВПС і військ ППО Білорусі були переведені в підвищену бойову готовність", - йдеться в повідомленні.

Лукашенко наголосив, що Збройні Сили України нібито порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь.

"На східному напрямку, зовсім поруч від нас у районі Костюковичського району. Тому сили ППО були приведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка", - заявив він.

Також, за його словами, зараз відбувається пошук того, що було знищено.

"Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України", - додав він.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор намагався залякати країни СНД страшними наслідками після краху Росії.

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