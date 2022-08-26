Лукашенко заявив, що в Білорусі з’явилися літаки, здатні нести ядерні боєголовки

Відтепер ядерною зброєю Україні і світові погрожує ще й Білорусь. Так, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що вже завершено процес модернізації білоруських літаків Су для несення ядерних боєголовок.

Лукашенко заявив, що Білорусь "готова миттєво відповісти на погрози з боку Заходу", і "жодні гелікоптери та літаки їх не врятують".

Про це повідомляє білоруське видання "БЕЛТА".

Білоруський диктатор нагадав, що наразі триває вивантаження військової техніки США в рамках операції "Атлантична рішучість". Лукашенко зазначив, що потім гелікоптери та обладнання перекинуть, зокрема, і до країн Східної Європи.

"Вони (Західні країни - ред.) повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове!" - заявив Лукашенко.

Путінський прихвостень і собі вирішив пригрозити Заходу та наголосив, що знає про центри прийняття рішень у Європі.

"Нехай думають. Я їх попередив: не дай Боже, якась серйозна провокація проти Білорусі - цілі у нас визначені. Центри прийняття рішень - ми їх знаємо. Я не загрожую нікому", - додав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що військові Польщі чудово розуміють, що загострювати відносини з Білоруссю не можна, "бо це загострення відносин із Союзною державою з ядерною зброєю". Мовляв, вони "не нагнітають обстановку на кордоні", бо "розуміють, якою може бути відповідь".

Нагадаємо, в червні Лукашенко попросив Путіна пристосувати білоруські літаки, аби вони могли нести ядерні боєголовки. Мовляв, його "дуже напружують" тренувальні польоти літаків США та НАТО.

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