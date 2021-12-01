Лукашенко заявив, що його хотіли вбити зі зброї, яку Україна постачала контрабандою

Лукашенко заявив, що його хотіли вбити зі зброї, яку Україна постачала контрабандою

Також псевдопрезидент звинуватив Україну у постачанні зброї для терактів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у тому, що нібито вона контрабандою переправляла зброю мігрантам на польсько-білоруський кордон. Ба більше, він заявив, що його хотіли вбити.

Про це пише повідомляє державне агентство Білорусі БЕЛТА.

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю з пропагандистом Дмитром Кисельовим. За словами Лукашенка, контрабандну зброю з України перекидали до Білорусі ще й раніше, після президентських виборів. Він заявив, тоді її хотіли використати "безпосередньо для його усунення та терористичних актів".

"Зброя йшла через український кордон. І почалось це до біженців. Ми вже показували по телебаченню ці схрони, затримували людей" - сказав песевдопрезидент Лукашенко.

Він додав, що навіть трапився випадок перетину зброї з окупованих територій України через російсько-білоруський кордон.

Нагадаємо, білоруський самопроголошений лідер Олександр Лукашенко заявив, що після так званого референдуму 2014 року український Крим не тільки фактично, але й юридично став російським.

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