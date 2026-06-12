Лукашенко різко збільшує армію Білорусі: експерт розкрив приховану причину

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Олександр Лукашенко активно зміцнює армію і створює спеціальні підрозділи для розгону можливих протестів проти війни. У великих містах Білорусі вже сформували 13 таких загонів, озброєних навіть важкою технікою.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» повідомив заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

Білорусь збільшує свою армію — що відомо

За словами опозиціонера, Білорусі не вистачає солдатів, бо близько мільйона людей, переважно молоді, виїхали з країни. Щоб заповнити ці прогалини, режим наймає іноземних контрактників. А головну роль віддають внутрішнім військам, якими, як каже Латушко, керують люди з Росії.

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Ключовою фігурою в цьому процесі політик називає генерала Миколу Карпенкова, який очолює внутрішні війська МВС Білорусі.

«Він постійно буває в Москві, має там зв’язки в РПЦ. Чому Лукашенко так багато інвестує в цього генерала — для мене велике питання», — зазначив Латушко.

Спецпідрозділи, створені Лукашенком, суттєво відрізняються від звичайної поліції — вони озброєні БТРами та протитанковою зброєю. Експерт наголошує, що близько 80% білорусів виступають проти участі країни у війні. Тому тренування цих загонів спрямовані насамперед на готовність до силового розгону потенційних протестних акцій, які можуть виникнути в разі вступу Білорусі у «гарячу фазу» війни.

Латушко також нагадав про події 2020 року, коли російські силовики, відряджені до Білорусі, відзначалися особливою жорстокістю при катуванні протестувальників. Політик переконаний, що на випадок повторних заворушень Лукашенко знову розраховує на підтримку РФ.

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«Лукашенко засвоїв цей урок: якщо після входу Білорусі у війну спалахнуть протести, він знову робитиме ставку на росіян у складі внутрішніх військ — як на тих, хто придушуватиме власних громадян без зайвих вагань», — наголосив Латушко.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Раніше ми писали, що Росія може тиснути на Лукашенка, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Але, за словами Кирила Сазонова, такий сценарій несе серйозні ризики для самого Мінська.

Згодом, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

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