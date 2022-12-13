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Лукашенко знайшов заміну померлому голові МЗС Макею: хто став новим міністром

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Лукашенко знайшов заміну померлому голові МЗС Макею: хто став новим міністром

Фото: Associated Press

Алєйнік працював першим заступником міністра.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового голову Міністерства закордонних справ. Очолив відомство Сергій Алейник.

Про це повідомляє державне агентство Белта.

Олександр Лукашенко, коментуючи призначення дипломата, заявив, мовляв буде нелегко.

До слова, до нового призначення Алейник працював у зовнішньополітичному відомстві на посаді першого заступника міністра. Також був консулом Генерального консульства Білорусі в Гаазі. Крім того, від 2013-го до 2020-го був послом у Великій Британії.

Фото: mfa.gov.by / ©
Фото: mfa.gov.by

Нагадаємо, 26 листопада помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Дипломатові було 64 роки.

Лукашенка налякала раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу. Про страх диктатора що його "приберуть", написав у твітері російський опозиційонер Леонід Невзлін.

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Дата публікації
Перегляди
1034
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