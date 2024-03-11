Лукашенко знову активізувався: у Білорусі раптово розпочали перевірку боєздатності

Військові частини та підрозділи ЗС Білорусі будуть виведені у призначені райони для проведення перевірки.

У Збройних силах Білорусі розпочали перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Віктор Гулевич, йдеться у повідомлення Міноборони Білорусі.

Він поскаржився на "великомасштабні навчання багатонаціональних сил НАТО" біля кордонів Білорусі, тому "велика увага підтримці високого рівня бойової та мобілізаційної готовності".

"Враховуючи умови, що склалися, у Збройних Силах з сьогоднішнього дня починається комплексна перевірка бойової та мобілізаційної готовності. У рамках відданих бойових розпоряджень призначені військові частини та підрозділи будуть виведені у призначені райони, де з ними проводитиметься низка навчань, тренувань та занять", - заявив він.

Гулевич додав, що у подальшому заходи комплексної перевірки нарощуватимуться, збільшуватиметься кількість сил і засобів для проведення перевірки, що залучаються.

Нагадаємо, НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни.

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